Суд отпустил экс-беркутовцев на обмен

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пятерым экс-сотрудникам спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в расстрелах участников Майдана на улице Институтская 20 февраля 2014 года, с нахождения под стражей на личное обязательство. 29 декабря они примут участие в обмене удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».



Решение об изменеии меры пресечения было вынесено в субботу вечером.



Из-под стражи будут отпущены Олег Янишевский, Сергея Зинченко и Павел Аброськин. Также суд отменил домашний арест двум другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.



Против изменения меры пресечения выступила потерпевшая сторона. По словам адвоката семей Небесной сотни Елены Сторожук, если подозреваемые окажутся на неподконтрольной властям части Донбасса, то не будет больше возможности продолжить суд.



Находившиеся в зале активисты встретили решение суда криками «Ганьба».

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен состоится в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), встреча которых состоялась 9 декабря в Париже.



Точные списки на обмен еще неизвестны. По данным «Интерфакса», в обмене 29 декабря между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» поучаствуют более 200 человек. В «ДНР» говорили, что Донецк обменяется с Киевом по формуле «87 на 55».



Обмен состоится на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой, поэтому этот КПВВ не будет работать 29 декабря.