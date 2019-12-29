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Генпрокуратура заверила, что суд над экс-беркутовцами продолжится в любом случае

29 декабря 2019, 07:41

Генпрокуратура заверила, что суд над экс-беркутовцами продолжится в любом случае

Суд над экс-беркутовцами по делу о расстрелах на Майдане будет продолжен вплоть до заочного осуждения в случае, если обвиняемые скроются. Об этом сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Украины.

«После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — отмечается в сообщении.

В ГПУ добавили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, согласно которых они скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. «После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства», — добавили в ведомстве.

В субботу вечером Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко — под домашним арестом.

Все пятеро экс-беркутовцев должны принят участие в обмене пленными 29 декабря на Донбассе. Их затребовали группировки «ДНР» и «ЛНР».

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