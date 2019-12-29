«ЛНР» отправила пленных к месту обмена. «ДНР» назвала окончательную формулу

Удерживаемые группировкой «ЛНР» пленные были вывезены из Луганска к месту обмена с украинской стороной. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Обновлено. Также к месту обмена были доставлены удерживаемые группировкой «ДНР».



По словам представительницы «ЛНР» на переговорах в Минске Ольги Кобцевой отметила, в связи с тем, что часть людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула будет известна лишь в момент обмена.



В свою очередь группировка «ДНР» уже знает точную формулу, сообщил еще один представитель «ЛНР» на переговорах Родион Мирошник в своем Telegram-канале. После проведенной верификации «ДНР» готова передать 55 человек Украине и забрать 87.



Украинская сторона пока не называет количество участников обмена.



Обмен пройдет сегодня на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой, поэтому этот КПВВ не будет работать весь день.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен состоится в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), встреча которых прошла 9 декабря в Париже.