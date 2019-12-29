Будущее Донбасса. Какая стратегия у Киева на 2020 год ►
Смотрите в еженедельном выпуске «Донбасс сегодня»: Голоса жителей Донбасса. Все ждут решений // Стратегия Киева на 2020 год. Что готовит Владимир Зеленский? // Местные выборы в регионе. Что нужно обновить в украинской Конституции?
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