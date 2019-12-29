Подозреваемого в препятствовании сотрудникам Шария взяли под домашний арест

Суд взял под ночной домашний арест подозреваемого в препятствовании журналистской деятельности сотруднику видеоблоггера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



«Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом», — сказано в сообщении.



24 декабря сотрудники Шария обратились в полиции, заявив о препятствовании их работе на территории Апелляционного суда Киева, где рассматривалось дело подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.



Одним из подозрпеваемых оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.



Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

