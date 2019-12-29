С 1 января народные депутаты потеряют неприкосновенность

Президент Владимир Зеленский подписал закон о приведении в соответствие некоторых законодательных актов и изменений в Конституцию в части неприкосновенности народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



18 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 388-IX, направленный на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. Законопроект поддержали 291 народный депутат помимо фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».



«... Закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий», — отметили в ОП.



3 сентября Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с нового года.