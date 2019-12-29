СМИ: 24 человека отказались от участия в обмене

22 человека отказались участвовать в обмене удерживаемыми лицами и возвращаться на подконтрольную боевикам территорию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.



Собеседник не назвал точное количество лиц, которых передадут обе стороны, отметив, что процесс обмена продолжается.



Как сообщила представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева в комментарии «Интерфаксу», 9 человек отказались вернуться на подконтрольную «ЛНР» территорию.



«У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на подконтрольную "ЛНР" территорию)», — сказала она.



Агентство также сообщает, что двое участников обмена останутся в Донецке.



«Мы местные, донецкие, нам там делать нечего, у нас семьи и дети здесь. В Украину не хотим возвращаться. Пробыли в заключении 16 месяцев. Но нам дали второй шанс, и мы остаёмся здесь. Претензий к правоохранителям ДНР не имеем», — сказала девушка, отказавшаяся ехать на подконтрольную Киеву территорию.



Ей и ее подруге вменяли подозрения в шпионаже в пользу украинских спецслужб.



