Украина вернула из плена 76 граждан

Украинская сторона и группировки «ДНР/ЛНР» завершили процесс обмена удерживаемыми лицами. Киеву удалось вернуть 76 граждан, среди них — 12 военнослужащих.
«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украины территории», — сообщили в Офисе президента.
В Службе безопасности подтвердили число освобожденных.
Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала имена 12-ти освобожденных военнослужащих: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов, Александр Геймур.
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