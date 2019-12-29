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Возвращение украинцев из плена и будущее Донецка и Луганска. Главное за неделю

29 декабря 2019, 20:37

Возвращение украинцев из плена и будущее Донецка и Луганска. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 23 - 29 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская сторона и группировки «ДНР/ЛНР» провели 29 октября обмен удерживаемыми лицами. Киеву удалось вернуть 76 граждан, среди них — 12 военнослужащих. «ДНР» также передала Украине журналиста Станислава Асеева (Васин), пробывшего в плену боевиков 962 дня. По информации «Украинской правды»22 человека отказались участвовать в обмене и возвращаться на подконтрольную боевикам территорию.

Некоторые положения «формулы Штайнмайера», лежащие в основе закона об «особом статусе» Донбасса, могут быть изменены, заявил замруководителя парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.

Украинская сторона готовится к полному прекращению огня с 1 январязаявил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также сообщил, что Киев определил новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.

Политика

Кабинет министров утвердил механизм получения вида на жительство иностранными гражданами, которые защищали суверенитет Украины в боях на Донбассе.

Министерство обороны заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил о готовности Москвы предоставить имеющиеся у нее данные о крушении «Боинга» рейса MH17 на Донбассе перед новым судебным слушанием в Нидерландах.

Боевые действия

С 23 по 29 декабря в результате обстрелов ранения получили четверо украинских военнослужащих. По данным «Новинарни», по состоянию на 23 декабря 110 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий на Донбассе в 2019 году.

Экономика

Власти Украины изучают возможность прекращения водоснабжения на подконтрольную «ДНР» территорию в случае отсутствия оплаты.

«ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте на подконтрольной ей территории.

Госмолодежьжилье получило деньги, предназначенные на две госпрограммы по приобретению жилья переселенцами и ветеранами АТО/ООС.

Общество

СММ ОБСЕ сообщила о случаях нехватки воды в ряде прифронтовых сел по обе стороны линии соприкосновения.

В подконтрольной «ДНР» Макеевке 25 декабря вновь зафиксировали подземный толчок. Причиной неоднократных подземных толчков в поселке Объединенный Советского района города местные жители считают шахту «Калиновская-Восточная». Работу шахты приостановили 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков, однако она вновь заработала 7 декабря, что совпало с возобновлением толчков.

«ДНР» и «ЛНР» отменят комендантский час на подконтрольной им территории на период новогодних праздников.

Дайджест тв-еженедельников на Донбассе

«Донбасс сегодня»: Голоса жителей Донбасса. Все ждут решений // Стратегия Киева на 2020 год. Что готовит Владимир Зеленский? // Местные выборы в регионе. Что нужно обновить в украинской Конституции?

«Нині вже»: Подозреваемых в терроризме и расстрелах на Майдане могут отпустить в обмен на украинских пленников //

«Донбасс Реалии»: Как изменятся Донецк и Луганск после реинтеграции Донбасса? // Какой бронеавтомобиль для войны выберет украинская армия? // Кому на оккупированных территориях Новый Год не по карману?

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