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Зеленский: Я бы обменял и сто беркутовцев на одного разведчика

29 декабря 2019, 22:02

Зеленский: Я бы обменял и сто беркутовцев на одного разведчика

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение пяти экс-беркутовцев было условием обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. Об этом он заявил во время брифинга в аэропорту «Борисполь».

«Это было сложное решение, политическое», — отметил президент. По его словам, это никак не повлияет на расследование «дел Майдана».

«Если бы у меня было еще 100 беркутовцев и мне бы предложили одного разведчика, то я бы им отдал и сто беркутовцев взамен на живого разведчика», — подчеркнул Зеленский.

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Сегодня на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.

В рамках обмена украинская сторона передала пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Обмен стал возможным после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) 9 декабря в Париже, детали были проработаны 23 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы.

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