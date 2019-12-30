В Минсоцполитики заверили, что борются со «схемами» в гуманитарке, а не с секонд-хендом

Инициатива министерства социальной политики по борьбе со «схемами» в гуманитарной помощи не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей (секонд-хенда), заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.



«Наша задача — прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов», — написал он в Facebook.



Чиновник пояснил, что так происходит, потому что гуманитарную помощь не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются нуждающимся людям или учреждениям. «Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 миллиардов гривен», — подчеркнул Коваль.



Он заверил, что Минсоцполитики не выступает против легальных магазинов с «секонд-хендом». «Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, — мы не имеем ничего против», — добавил заместитель министра.



На прошлой неделе Коваль сообщил, что министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Исключение составит одежда специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.