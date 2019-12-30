Глава ГТС Украины заявил о завершении переговоров с «Газпромом» в Вене

Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении переговоров с российским «Газпромом» в Вене.



«Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене», — написал он в Facebook.



По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» завершил работу над техническим соглашением с «Газпромом», однако переговоры Украины и России по транзиту продолжаются.



Сегодня в Кремле отказались делать прогнозы по поводу возможности заключения газового контракта между двумя странами. «Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС. По его оценке, ведущаяся работа «непростая».



«Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», — добавил представитель Кремля.



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