В Кремле отказались ответить, влияла ли Россия на список обмена пленными на Донбассе

Президент России Владимир Путин использовал свой «авторитет и влияние», чтобы обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» стал возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями "ДНР" и "ЛНР" нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия, там, и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему обмены в конце 2017 года, летом 2019 или вчера стали возможны исключительно после достижения таких договоренность с Путиным.



На уточняющий вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и обвиняемых в теракте в Харькове то, что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с конфликтом на Донбассе, он ответил: «Нет, никоим образом — с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет».



При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, согласовывали ли «Л-ДНР» с Россией списки на обмен. «Мне нечего добавить — какой-то более детальной информации я не могу вам предоставить», — сказал Песков.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.