В «Феофании» рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена на Донбассе

Среди освобожденных из плена на Донбассе нет людей в критическом состоянии. Об этом заявил заместитель главного врача больницы «Феофания» Андрей Строкань во время брифинга.



«Сейчас нет пациентов, которые требовали бы интенсивной терапии. <...> Все на данный момент или в удовлетворительном состоянии, или в средней степени тяжести», — отметил он.



Речь идет о 64 гражданских, которые находятся в этой клинике. Еще 12 освобожденных военных после прилета в Киев были направлены в военный госпиталь.



При этом заместитель главврача отметил, что практически у всех пациентов есть посттравматическое стрессовое расстройство, обострение всех хронических болезней, которые были до попадания в плен. Строкань добавил, что большинство нуждаются в стоматологической помощи.



Заместитель главврача добавил, что большинство освобожденных останутся в клинике на новогодние праздники, но некоторые уйдут домой сегодня-завтра.



Также он отметил, что большинство экс-пленников не хотят общаться с прессой. К пациентам пускают родственников.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.