Госсекретарь США подтвердил, что посетит Украину

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в начале 2020 года с официальным визитом посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Об этом он написал в Twitter.



«С нетерпением жду поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США по всей Европе и Центральной Азии», — написал он.



В сообщении пресс-службы Госдепартамента США говорится, что Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.



Также он примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.