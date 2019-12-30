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Зеленский: Оснований для лишения Медведчука звания заслуженного юриста нет

30 декабря 2019, 15:57

Зеленский: Оснований для лишения Медведчука звания заслуженного юриста нет

Для лишения одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука звания «Заслуженного юриста Украины» нет законных оснований. Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на соответствующую петицию.

В ответе Зеленского указано, что согласно законодательству предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом случае это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором — за осуществление террористической деятельности. В этом случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т. д. и вводится в действие указом главы государства.

В ответе на петицию говорится, что материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента не поступали.

16 декабря электронная петиция о лишении Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов в советских судах.

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