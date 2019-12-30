Лутковская выступила против публикации списка тех, кого Украина передала боевикам

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская считает, что публиковать полный список тех, кого передали боевикам во время обмена 29 декабря, не стоит. Об этом она сообщила в комментарии «Радио Свобода».



«Я была бы категоричной противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют», — ответила Лутковская.



В то же время, она заявила, что вопрос общественного интереса в этом вопросе остается неизученным.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.