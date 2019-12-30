В Украине запустят курсы для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации планирует запустить онлайн-курсы и обучающие цен6тры для предпринимателей по всей стране. Об этом сообщила замминистра по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.



«Для того, чтобы помочь предпринимателям двигаться вперед быстрее, мы создаем всеукраинский проект: консалтинговые зоны для предпринимателей. Это будет онлайн-платформа и будут хабы в разных городах Украины, туда сможет прийти предприниматель и получить квалифицированную консультацию от специалиста на ту тему, которая его интересует», — рассказала она.



По ее словам, 80% малого бизнеса умирает в первый год, 50% — на 5-ый год.



Планируется, что платформа для предпринимателей заработает уже в первом полугодии. Параллельно с ней создадут бесплатные курсы для украинцев, где будут обучать профессиям, связанным с ведением бизнеса.



















Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.