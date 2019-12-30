Лондон поприветствовал обмен между Украиной и боевиками

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании приветствует освобождение и обмен заключенными в Украине 29 декабря. Об этом оворится в заявлении спикера министерства, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы приветствуем состоявшийся обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины, давно назрело. Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении протестующих, убитых в 2014 году», — говорится в заявлении.



МИД Великобритании подчеркивает, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.