Евгений Киселев стал ведущим на новом телеканале Ахметова

Журналист Евгений Киселев будет вести авторскую еженедельную программу на информационном телеканале «Украина 24», сообщает пресс-служба канала.



Первый выпуск передачи «Реальная политика с Евгением Киселевым» выйдет в эфир в воскресенье, 19 января, в 21:00.



«Вздорные слухи о том, что я вообще ухожу из телеэфира, не оправдались. Я просто ушел с канала, работать на котором мне стало некомфортно. У меня есть все основания полагать, что на телеканале "Украина 24" все будет совсем иначе — старт сотрудничества меня настраивает на весьма оптимистический лад», — отметил Киселев. Он надеется, что его приход поможет стать новому каналу лидером в информационном вещании.



В своей программе Киселев будет обозревать события в Украине и мире. «Я также постараюсь вписывать происходящее в Украине в международный контекст», — добавил он.



Также на «Украине 24» обещают в новом году запустить и другие авторские программы и разговорные шоу.

В конце августа Евгений Киселев покинул телеканал «Прямой», на котором работал два года с его запуска.



Информационный телеканал «Украина 24» входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова. Канал начал вещание в декабре.



