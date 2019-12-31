В Украине запускается онлайн-кинотеатр с отечественным независимым кино

В Украине с 31 декабря начинает работу онлайн-кинотеатр «Такфликс», который займется поддержкой отечественного независимого кино. Об этом пишет «Укринформ».



«Такфликс» будет работать как стримингова платформа для легального просмотра нового украинского кино. Цель проекта — предоставить доступ к качественным фильмов украинского производства любому человеку в любое время «, - рассказали в пресс-службе проекта.



На начальном этапе работы кинотеатра кураторы сделают акцент на авторских и независимых фильмах украинского производства последних лет.



«Эти ленты путешествуют престижными фестивалями, выигрывают награды и все чаще вызывают не только эмоции зрителей, но и бизнес-интерес сейлз-агентов, дистрибьюторов и бродкастеров всего мира. Несмотря на это, украинская аудитория не всегда готова к новому украинскому кино. В кинотеатрах его ставят на ограниченный период времени или в неудобные часы, а на крупных онлайн-платформах оно теряется в тени коммерческого контента», — отмечает основательница «Такфликса», режиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан



Первым фильмом на платформе «Такфликс» станет антиутопия «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка. Действие ленты разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.

