СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену «Л-ДНР»

«Радио Свобода» опубликовала имена нескольких десятков человек, которые по-прежнему удерживаются в плену группировок «ДНР» / «ЛНР».



В частности, известно, об удерживании 10 гражданских лиц и примерно двух десятках военных. О нахождении в плену этих людей знают их родственники и украинские правозащитные организации, однако их почему-то не «подтвердили» «Л-ДНР» во время переговоров в Минске.



Среди гражданских в плену остаются:



Валерий Матюшенко — предприниматель, музыкант. Боевики «ДНР» схватили его в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и дали ему 10 лет тюрьмы за «шпионаж». Сейчас он якобы удерживается в Макеевке.



Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО № 5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Но боевики ни разу не сообщали о нем.



Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов — школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой 12 сентября 2016 года. Подростков осудили за «терроризм» и «диверсионную деятельность» до 10-15 лет. Вчера глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о помиловании трех из них.



Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств. Боевики «ЛНР» дали ему 6 лет тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». Сейчас парень содержится на территории Славяносербской исправительной колонии № 60 в селе Лозовское Луганской области.



Вадим Дреев — 50-летний луганчанин, который исчез в апреле 2019 года, а впоследствии был обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной боевикам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы.



Роман Сагайдак — предприниматель, похищен в июне 2017 года в родном Луганске. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией за «разбои, что нанесли непоправимый ущерб республике». По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.



Среди военных, обмен которых не согласовали, примерно два десятка человек.



По словам одного из 12 освобожденных 29 декабря военных, только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки боевиков 22 мая 2019 года. Других фамилий «Радио свобода» не указывает.



Представительница «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых «Л-ДНР» почему-то решила не менять.



В частности, это:



Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.



Андрей Качиньский — боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, плененный 29 декабря 2018 года.



Станислав Панченко — боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года.



Николай Гриненко — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.



Игорь Мирончук — боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.