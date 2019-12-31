Путин в новогоднем обращении рассказал о «противоречивом» времени, в котором оказалась Россия

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал о «противоречивом» времени, в котором его страна оказалась «на пороге третьего десятилетия XXI века».



Первыми поздравление Путина посмотрели жители Петропавловска-Камчатского, где уже наступило 1 января.



«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал он.



По словам Путина, личные планы россиян и их мечты неотделимы от России.

Как сообщалось, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным 29 декабря обменом пленными на Донбассе.