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Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину

01 января 2020, 00:02

Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной «ежедневно».

В своем новогоднем поздравлении президент отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически».

«В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково — это должно нас объединить», — подчеркнул Зеленский.

В целом, лейтмотивом обращения президента стало единение украинцев независимо от их языка, политических и иных взглядов. Зеленский говорил на украинском, но переходил на русский, крымскотатарский и ромский языки.

Кроме главы государства с Новым годом украинцев поздравили премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, первый президент Леонид Кравчук, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Из музыкантов в ролике появляются Сергей Бабкин, Алина Паш, Джамала, Тарас Тополя, Тина Кароль, Олег Винник, «Дзидзьо». Также есть спортсмены Александр Усик, Жан Беленюк, Сергей Бубка, Василий Вирастюк.

Кроме того, в ролике есть участники студии «Квартал 95» и актер Станислав Боклан, сыгравший премьер-министра в сериале «Слуга народа».

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