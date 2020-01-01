Штаб ООС: Накануне Нового года на Донбассе было пять обстрелов

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным украинских военных, по их позициям велась стрельба из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В том числе сообщается об одном обстреле из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки (Донецкая область).



Два обстрела были у поселка Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов, один раз у Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия и один раз неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - отметили в штабе.