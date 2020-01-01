На 550 гривен больше. Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2020 году

С 1 января минимальная заработная плата в Украине увеличится на 550 гривен и составит 4723 гривен.
В Государственном бюджете-2020 закреплен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:
Для детей до 6 лет:
Для детей от 6 до 18 лет:
Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.
Также с 1 января на 28,31 гривны увеличивается минимальный размер оплаты труда за один час. Ранее этот показатель составлял 25,13 гривен.