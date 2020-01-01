В Славянске факельным шествием отметили день рождения Бандеры

В Славянске (Донецкая область) состоялось факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Некоторые участники акции принесли символику разных политических организаций.

В акции приняли участие порядка 100 человек, среди которых были местные жители, а также жители соседних городов – Торецка, Краматорска, Лимана и других.

Провокаций не было, отмечает корреспондент.

На Донетчине подобная акция проходит в начале января уже несколько лет подряд.



В то же время в Киеве традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, собрало в центре столицы несколько тысяч националистов. Об этом сообщает «Украинская правда».