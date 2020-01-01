Госсекретарь США отложил визит в Украину и ряд других стран

Государственный секретарь США Мак Помпео отложил свой зарубежный тур, в рамках которого должен был посетить Украину из-за атаки на посольство Соединенных Штатов в Ираке. Об этом сообщается на сайте Госдепа.



«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы продолжить следить за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — отмечается в заявлении.



В Госдепе заверили, что поездка перенесена на ближайшее время и Помпео «с нетерпением ждет этого визита».



Изначально анонсировалось, что Помпео посетит Киев в начале января.