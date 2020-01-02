ГБР рассказало о кризисе в своей работе

В Государственном бюро расследований заявили о кризисных явлениях в своей деятельности. В сообщении ГБР говорится, что по итогам 2019 года Бюро «не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности».



Также там констатировали технические нарушения в организационных моментах, кадровом и техническом обеспечении, взаимодействии с правоохранительными органами.



«Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышение эффективности работы следственных и оперативных подразделений», — отмечается в сообщении ГБР.



В Бюро добавили, что ждут от украинцев «обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи» и другое.



Письма-уведомления должны содержать четкие факты, обстоятельства и подтверждения информации о злоупотреблениях, коррупционных схемах, а также скрытые активы чиновников и правоохранителей. Письмо можно отправить на почту Бюро, которая указана на его официальном сайте.

В конце декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.