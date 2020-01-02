В «ДНР» заявили о проблемах в угольной отрасли

«Министр» так называемого министерства доходов и сборов группировки «ДНР» Евгений Лавренов заявил о проблемах реализации угля с подконтрольной «ДНР» территории в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью «министерству информации».



По его словам крупное падение экспорта было с августа по октябрь.



«В ноябре мы на все это очень пессимистично смотрели, артели у нас закрывались, угольные шахты у нас находятся в очень тяжелом состоянии в связи с тем, что год у нас практически года было три месяца о которых можно хоть как-то поговорить, это февраль-март и декабрь», — сказал он.



Лавренов утверждает, что в декабре этот показатель увеличился. В группировке надеются на увеличение экспортной реализации угля с февраля.

Российское издание РБК сообщало о том, что зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России в Украину в декабре 2019 года.



По информации источников РБК, NT Marine входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья. Вместе с тем владельцем NT Marine, по данным эстонского реестра, является Алексей Чулец, а не Воробей.



В тоже время компания Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова обратилась к заместителю гендиректора «Российских железных дорог» Алексею Шило с жалобой на то, что ей не согласовали заявки о перевозке российского угля в Европу через Украину.