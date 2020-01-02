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В палаточном городке ВСУ произошел пожар, пострадал один человек

02 января 2020, 12:15

В палаточном городке ВСУ произошел пожар, пострадал один человек

Один украинский военный получил ожог в результате пожара в зоне Операции объединенных сил (ООС) 31 декабря. Об этом говорится в сообщении министерства обороны в социальной сети Facebook.

На территории палаточного городка 235 межведомственного центра подготовки воинских частей и подразделений (населенный пункт не уточняется) вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две другие. В результате сгорело три палатки.

Военнослужащий, который получил ожог, на данный момент находится в госпитале. В Минобороны отмечают, что его состояние удовлетворительное.

По данном факту проводится служебное расследование.

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