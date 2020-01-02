В комитете по соцполитике говорят о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики депутат от партии «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Повышать пенсионный возраст будут постепенно. Об этом она рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», — заявила Третьякова.



По словам главы комитета, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей.



«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время — это не вопрос сегодняшнего дня», — считает депутат.