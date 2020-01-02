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В «Феофании» заявили, что многим освобожденным из плена некуда идти после выписки из больницы

02 января 2020, 17:02

В «Феофании» заявили, что многим освобожденным из плена некуда идти после выписки из больницы

В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из плена украинцев, однако у большинства из них нет жилья. Об этом во время брифинга заявил заместитель главного врача по медицинской части больницы «Феофания» Андрей Строкань, передает «Украинская правда».

«Практически весь комплекс исследований уже выполнен. На данный момент 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели... Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации. Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти», — сказал он.

По словам врача, 53 пациента находились в больнице на 31 декабря. На данный момент в больнице — 60 пациентов. Семь человек вернулись утром в четверг после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.

По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.

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