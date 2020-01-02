Кулеба считает, что Украине пока рано возвращаться к прямым закупкам газа у РФ

Украина на данный момент не готова вернутся к прямым поставкам газа из России, считает вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».



«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику», — сказал он.



Кулеба считает важным, чтобы Москва не использовала тему газа как инструмент шантажа.



«... "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», — добавил вице-премьер.



Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом «Газпрома», и выразил убеждение, что Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом «Газпрома».



В то же время, вице-премьер допустил, что в будущем Украина может начать прямые закупки газа в РФ, «но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы"».

Украина объявила об отказе от прямых закупок газа у России в 2015 году.



30 декабря Украина и РФ подписали договор по транзиту российского газа в ЕС сроком на 5 лет. Как заявил президент Владимир Зеленский, это принесет Украине более 7 миллиардов долларов. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.



Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус считает, что если бы «Нафтогаз» вновь покупал газ напрямую у РФ, то «по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась» от условий реверса.



