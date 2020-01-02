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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

02 января 2020, 23:03

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 января.

Политика

Глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова исключила возможность проверки граждан, проживающих на неподконтрольной части Донбасса, на факт получения ими российской пенсии. Она также отметила, что данный факт не может повлиять на получение украинской пенсии.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что выплата пенсий в Донецке и Луганске технически возможна только после деоккупации неподконтрольных территорий.

Австрия рассматривает возможность отмены санкций против России в случае прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Права человека

«Новости Донбасса» пишут, что боевики в течение полутора лет удерживают в плену бывшую научную сотрудницу Горловского художественного музея Елену Пех. Ее дочь рассказала, что женщина поехала на неподконтрольную территорию проведать мать, а 9 августа 2018 года связь с ней пропала. Боевики обвиняли Пех сперва в шпионаже и подготовке к преступлению; сейчас женщине вменяют работу на СБУ.

Экономика

В группировке «ДНР» заявили о проблемах с реализацией угля, который согласно утверждению «министра энергетики ДНР» Евгения Лавренова, наблюдался с августа по октябрь.

Боевые действия

СММ ОБСЕ впервые зафиксировала установленную боевиками камеру и антенну на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области.

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