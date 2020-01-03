На Донбассе продолжают открывать огонь

За минувшие сутки, 2 января, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, обстрел велся по позициям украинских военных у Новотроицкого, Николаевки, Орехово, Новолуганское.



С начала текущих суток, 3 января, боевики один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по позициям военных у Новолуганское. По данным штаба, потерь с украинской стороны нет.