В ГБР назначили руководителя по расследованию дел Майдана

Руководителем отдела по расследованию дел Евромайдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк. До этого он работал замдиректора ГБР и отвечал за работу оперативных подразделений, а также занимался их укомплектованием, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам Буряка, окончание расследования дел Майдана — это одна из самых ответственных

задач, которая стоит перед бюро.



«Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. <…> Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел», — подчеркнул он.

Все преступления, совершенные во время событий Майдана осени 2013 — зимы 2014 годов, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В частности, расследуются убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).