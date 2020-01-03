Из-за ремонтных работ на линии электропередач жители города Авдеевка и пяти населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области остались без электроснабжения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«В связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение г.Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Как сообщает Аvdeevka.Сity, электроэнергии в этом районе не стало с 6 часов утра 3 января. Причина - повреждение двухцепочной опоры №12 ВЛ-110 кВ «ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка».

Данная конструкция находится в непосредственной близости от зоны активных боевых действий и нуждается в срочной замене.



Спасатели отмечают, что для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры в Авдеевки используются две передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт.



В частности, электроэнергией обеспечена военно-гражданская администрация Авдеевки, пенсионный фонд, «Укртелеком», отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи и насосная станция теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома.



«Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком», — добавили в ведомстве.



Восстановительные работы планируют завершить 4 января.