Журналист Асеев рассказал, как боевики заставили его дать интервью российскому телеканалу

Освобожденный из плена группировки «ДНР» журналист Станислав Асеев заявил, что в 2018 году дал интервью российскому телеканалу «Россия 24» под давлением. Об этом он сказал в комментарии «ТСН».



Журналист рассказал, что боевики угрожали расправиться с его родственниками.



17 августа 2018 года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревали, что он сделал это под давлением.

В октябре 2019 года стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживался в плену «ДНР» с мая 2017 года.



Его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.