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Глава ЦИК не взялся оценить, сколько нужно времени для выборов в Донецке и Луганске

03 января 2020, 15:12

Глава ЦИК не взялся оценить, сколько нужно времени для выборов в Донецке и Луганске

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко отказался оценить, сколько необходимо времени для подготовки местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Или в широком или в узком смысле говорить о сроках в подготовке или другие организационные аспекты, сложно», — сказал он в интервью LB.ua.

Прежде всего, должны возобновить свою работу органы государственной власти Украины на этих территориях, указал Диденко. «Начиная с отделов ведения реестра избирателей, фактически по состоянию на начало конфликта прекратили работу. И мы не имеем никакой информации и доступа к отделам ведения реестра на этих территориях», — отметил он, добавив, что ЦИК видит только тех лиц, которые становятся на учет на подконтрольной территории.

«И заканчивая органами государственной власти, обеспечивать те же участковые комиссии помещениями, оборудования. Конечно, должны работать суды, чтобы избиратели могли защитить свои права в случае необходимости, банки, украинские СМИ, и в конце украинские политические партии. Несмотря на такие условия, мне трудно сказать, сколько нужно времени, чтобы обеспечить эти условия и стандарты», — резюмировал глава Центризбиркома.

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