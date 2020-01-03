Глава ЦИК считает, что Украина еще не готова к голосованию по интернету

В Украине преждевременно говорить о внедрении интернет-голосования, считает глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.



«Если говорить именно об интернет-голосования, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украину. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосования в интернете», — заявил он в интервью LB.ua.



Диденко отметил, что пока не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.



При этом глава ЦИК считает необходимым дальнейшее внедрение в избирательный процесс электронных технологий.



«На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматического обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в информационно-аналитическую систему "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас)», — рассказал Диденко.



По его словам, комплексное применение этих средств позволит значительно упростить процедуры для всех участников избирательного процесса, ускорить установление результатов, минимизировать человеческий фактор при подсчете голосов и установления результатов, значительно уменьшить затраты на организацию и проведение выборов.



«Таким образом можно с одной стороны обезопасить практически от любых злоупотреблений или фальсификаций на этапе голосования и подсчета голосов избирателей, а с другой — обеспечить всех демократические стандарты выборов», — резюмировал глава ЦИК.