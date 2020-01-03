Путин и Макрон обсудили дальнейшее урегулирование на Донбассе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В частности, лидеры акцентировали важность последовательной реализации Минских соглашений и решений, принятых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.



Также была дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года обмену удерживаемых лиц на Донбассе, а также заключению в конце 2019 года «пакетной» сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.



Также стороны затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов. Как сообщается, Путин и Макрон также тепло поздравили друг друга с Новым годом.