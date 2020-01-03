В ГБР проведут аудит

В Государственном бюро расследований (ГБР) проведут аудит в связи с реорганизацией ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Аудит проведут по инициативе ГБР. Госбюро направило соответствующие запросы в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Нацагенство по вопросам госслужбы.



«Государственная аудиторская служба Украины проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и проверит законность проведения государственных закупок. Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы поверит установленные судами факты незаконных увольнений сотрудников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства», - говорится в сообщении.



ГБР также рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для аудита всей деятельности бюро.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ведомства . С момента вступления закона в силу директор ГБР Роман Труба и его заместители автоматически уволены. Временно исполняющей директора ведомства назначена Ирина Венедиктова, которая до назначения была депутатом от «Слуги народа».



По информации СМИ, Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР.