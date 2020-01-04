ОБСЕ: Между Водяным и Пикузами — сотни мин

СММ ОБСЕ зафиксировала наличие сотен мин вблизи населенных пунктов Пикузы и Водяное в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



30 декабря беспилотник СММ «увидел» примерно 360 противотанковых мин в полях подконтрольного боевикам села Пикузы. Некоторые мины зафиксированы впервые.



Еще 250 противотанковых мин патруль зафиксировал на окраине Водяного. По оценке наблюдателей, мины принадлежали Вооруженным силам Украины.



Примерно в 800 метрах от этих мин БПЛА вновь зафиксировал 6 противотанковых мин в поле, примерно в 150 м к северу от дороги, ведущей к Пикузам.