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Двое украинских военных пострадали в результате подрыва на Донбассе

04 января 2020, 19:35

Двое украинских военных пострадали в результате подрыва на Донбассе

Двое украинских военнослужащих были ранены, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь», — отмечается в сообщении.

С начала текущих суток боевики единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета украинские позиции вблизи Новолуганского.

По информации штаба, на участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.

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