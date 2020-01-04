Двое украинских военных пострадали в результате подрыва на Донбассе

Двое украинских военнослужащих были ранены, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь», — отмечается в сообщении.



С начала текущих суток боевики единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета украинские позиции вблизи Новолуганского.



По информации штаба, на участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.