Вчера на Донбассе погибли двое украинских военных

За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих, еще один ранен в результате подрыва на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб. Также в штабе напомнили, что в районе Хутора Вольного в результате наезда вероятно на противотанковую мину ТМ-62 взорвался военный грузовик ГАЗ-66. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения.



В штабе уточнили, что огонь велся рядом с Водяным, Павлополем, Гнутово и Крымского.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.