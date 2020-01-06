Dr. Alban не запрещали посещать Украину из-за концерта в Крыму. Осенью он пел в Краматорске

Шведскому певцу Dr. Alban не был запрещен въезд в Украину, несмотря на его выступление в Крыму после аннексии полуострова Россией. Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым.



«По имеющейся информации, которая есть в распоряжении представительства президента в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана Узома Нвапа [Dr. Alban] сообщаем следующее — никаких ограничений по его въезду на территорию Украины не было», — отмечается в сообщении.



В представительстве добавили, что певец посещал Крым незаконно и они «уже работают с правоохранителями относительно этого вопроса». Когда именно Dr. Alban посещал полуостров, в представительстве президента не уточнили.



Известно, что певец выступал в Крыму как минимум раз — в ялтинском клубе «НЕБО Beach» 24 июня 2017 года.



При этом Dr. Alban после этого давал концерты и на материковой Украине. Например, 21 сентября 2019 года он выступил на Дне города в Краматорске.

В середине декабря Dr. Alban выступил на концерте «Вечернего квартала» в Киеве. Телевизионная версия шоу была показана в новогоднюю ночь на телеканале «1+1». Сам певец у себя в Instagram написал, что его впустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского. Позже он отредактировал пост, убрав слова о помощи президента.



Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отрицает, что президент Зеленский способствовал пропуску Dr. Alban в Украину. По его словам, пограничники пустили артиста в соответствии с действующим законодательством.