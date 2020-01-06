В Селидово неизвестный забросил гранаты в частный двор

В Селидово 4 января в частном дворе взорвалась граната. В результате взрыва пострадавших нет. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном.



В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.