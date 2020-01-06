СМИ узнали об интересе «Манчестер Сити» к защитнику «Шахтера»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко находится в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити» на позицию центрального защитника этой зимой. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на источники.



По данным издания, английский клуб выделяет двух главных кандидатов на эту позицию, называя Матвиенко и Милана Шкриньяра из «Интера».



Вариант с 23-летним украинцем может быть предпочтительнее из-за истечения контракта через полтора года, тогда как у Шкриньяра соглашение до лета 2023 года и «Интер» может потребовать большую сумму за 24-летнего словака.



Оба игрока играли в Лиге чемпионов в этом сезоне, при этом Матвиенко с «Шахтером» выступал против «Манчестер Сити» в двух очных матчах.

В составе «Манчестер Сити» на позиции левого защитника уже выступает воспитанник «Шахтера» Александр Зинченко.