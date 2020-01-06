В Киеве на встрече российского блогера произошла потасовка. Активистов задержали

В Киеве встреча российского блогера Александры Митрошиной с подписчиками закончилась потасовкой и задержанием полицией двух активистов движения «Відсіч» Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Позже их отпустили.



В «Відсічі» заявили, что пришли на мероприятие Митрошиной, так как выяснили, что она незаконно посещала аннексированный Россией Крым. Также представителям движения не понравилось, что Митрошина до 2017 года работала в российском государственном медиахолдинге ВГТРК.



В 2017 году Митрошина у себя в Facebook сообщила, что посетила Крым.





На опубликованных очевидцами видео видно, что активист Овчаренко во время встречи начал спрашивать у россиянки «Чей Крым?». Митрошина отказалась отвечать. Позже в своем Instagram она написала, что на мероприятие пришли трое «провокаторов».







В итоге словесная перепалка переросла в драку между активистами и одним из парней, который тоже пришел на встречу с блогером.



Активист Александр Иванов сказал «5 каналу», что на них напал фанат Митрошиной и они вызвали полицию. «В результате патрульная полиция приехала, но задержала не нападавшего и блогера, а двух активистов», — добавил он.



При этом одна из зрительниц, которая была на встрече, заявила «НД», что драку затеял активист. «Это был светловолосый парень — друг Леонида Овчаренко. Он набросился на парня, который успокаивал Овчаренко», — утверждает она.



Вечером активистов отпустили из отделения полиции.